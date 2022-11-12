Риттер назвал главную проблему 101-й дивизии ВС США в случае отправки на Украину

Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер объяснил в своем YouTube-канале, почему у Вашингтона нет желания отправлять находящихся в Румынии бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии на Украину. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ его заявления.
По словам бывшего офицера ВС США, сейчас на Украине находятся от десяти до 30 тысяч польских военнослужащих, и они несут серьезные потери.
«Польские войска хороши, они возможно и умеют защищаться, однако в крупных наступательных операциях эти силы действуют не лучшим образом», — заявил Риттер.
Поэтому у других стран НАТО нет желания кидать своих военных в столь сложные условия. К тому же, такой шаг может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса с Россией, пояснил специалист.
Говоря о 101-й дивизии ВС США, Риттер отметил, что бойцы оснащенного вертолетами элитного подразделения вряд ли долго продержатся в противостоянии с армией, укомплектованной тяжелой техникой и эффективными системами ПВО. Это, по мнению эксперта, является главной причиной нежелания стран НАТО отравлять свои подразделения на Украину.