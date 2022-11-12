Пригожин объяснил разницу в поступках генералов Лапина и Суровикина в зоне СВО

Предприниматель Евгений Пригожин сравнил решения, которые приняли командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин и командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин в зоне СВО.
По мнению бизнесмена, Суровикин ясно представлял развитие событий в октябре-ноябре, но при этом взял на себя ответственность и отдал приказ об отводе войск из Херсона.
«А разве я говорил о том, что это Лапин «в домике»? Лапина «запятнали» (отсылка к игре в пятнашки. — Прим. пресс-службы). Что касается похвалы Суровикина, то ключевое в моем заявлении от 9 ноября следующее: "Он поступил как мужчина. Когда Суровикин был назначен на эту должность, он прекрасно понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем". Однако в отличие от многих других, он эту должность принял и "в чурики" не ушел», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее предприниматель подчеркнул, что Суровикин действовал без страха и был готов нести ответственность за жизни российских солдат.