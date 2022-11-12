Уровень пессимизма граждан Германии превысил показатели в период пандемии

Жители Германии испытывают опасения по поводу своего будущего, при этом уровень их пессимизма в 2022 году даже выше, чем во время пандемии коронавируса, приводит данные опроса газета Welt am Sonntag.
В том, что они тревожатся за будущее, признались почти три четверти (74%) немцев, принявших участие в исследовании. По их словам, они испытывают «очень большой страх».
Упаднические настроения наблюдаются не только среди домохозяйств с низкими доходами, но и среди хорошо зарабатывающих людей. Так, 68% респондентов, чей чистый доход превышает 4 тысяч евро в месяц, заявили о больших или очень больших опасениях по поводу будущего.