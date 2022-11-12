Уровень пессимизма граждан Германии превысил показатели в период пандемии

Упаднические настроения наблюдаются не только среди домохозяйств с низкими доходами, но и среди хорошо зарабатывающих людей. Так, 68% респондентов, чей чистый доход превышает 4 тысяч евро в месяц, заявили о больших или очень больших опасениях по поводу будущего.