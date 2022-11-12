Compact: президент США Байден впал в панику из-за проблем с поставками оружия на Украину

Возможные проблемы с поставкой оружия на Украину стали причиной панической реакции у президента США Джо Байдена на результаты промежуточных выборов в конгресс. Об этом пишет в немецком издании Compact аналитик Свен Реут, сообщает «ПолитРоссия».
Эксперт объяснил, что с начала украинского конфликта Киев получил от Вашингтона вооружение на общую сумму — 18 млрд долларов. Такие крупные расходы не смогли не отразиться на внутренней ситуации в стране.
Перед началом промежуточных выборов в Конгресс США Байден согласовал новую партию военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В нее вошли комплексы систем ПВО Avenger и Hawk, дроны Phoenix Ghost и многое другое.
«Новые поставки оружия в некотором смысле выглядят как паническая реакция президента США Байдена на исход промежуточных выборов. Оставшееся время с демократическим большинством в конгрессе Байден, очевидно, хочет использовать, чтобы еще раз перебросить через океан большее количество оружия», — говорится в публикации Compact.
Реут уверен, что причина данных событий заключается в том, что конфликт стал источником заработка для американского ВПК. Он, в свою очередь, должен будет после поставок вооружения на Украину восполнить потребности Пентагона.