The Spectator: Запад упускает из виду серьезную угрозу для Украины со стороны ВКС РФ

Поддерживающие Киев страны Запад не должны забывать об угрозе российской военной авиации, считает британский военный эксперт Джастин Бронк.
Мнением по поводу неполноты западной военной помощи для Украины специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) поделился в колонке для журнала The Spectator. Бронк подчеркнул, что Запад допускает опасную ошибку.
«Недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой», — утверждает аналитик.
Бронк напомнил, что ВКС РФ «наносят серьезные» удары по обороноспособности украинской авиации и ПВО. Кроме того, российские ракеты класса «воздух — воздух» обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью.