Маск назвал Каспарова болваном из-за критики его мирного плана по Украине

Миллиардер Илон Маск ответил шахматисту Гарри Каспарову✱ (признан в России иноагентом), на призыв не давать Украине советы, сидя в «комфортных особняках в Силиконовой долине». Мнением он поделился в соцсетях.
Каспаров раскритиковал главу компаний SpaceX и Tesla за то, что тот рассказывает Украине, как ей вести свои дела. Шахматист обвинил Маска в «геополитической слепоте» и «моральном идиотизме».
Бизнесмен в ответ назвал Каспарова придурком. Маск добавил, что политик «играет в шахматы почти так же хорошо», как его iPhone. Однако «в остальном он — идиот», считает миллиардер.
«У меня даже дома нет, не говоря уж об "особняке", придурок», — написал Маск.
Предприниматель в начале октября заявил, что в случае полномасштабной войны победа Украины сомнительна. Он призвал стороны к миру, предложив провести в Донбассе повторное голосование под наблюдением ООН. Крым должен остаться частью России, а Украина иметь нейтральный статус и гарантировать водоснабжение полуострова.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами