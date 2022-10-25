Марков: Китай нужен России, чтобы помогать ей обходить санкции Запада

Главное, на что, по словам Маркова, нужно обратить внимание, это то, что в Китае потерпели поражение проамериканские силы. От власти оказались отстранены политики, начинавшие карьеру в комсомоле при Дэн Сяопине – политике, который, формально не являясь главой государства, фактически руководил КНР с конца 1970-х по начало 1990-х годов.