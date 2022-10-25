Марков: Китай нужен России, чтобы помогать ей обходить санкции Запада

Одним из значимых результатов прошедшего в Китае ХХ Съезда Коммунистической партии стало изгнание из власти так называемых «старших комсомольцев» – проамерикански настроенных либеральных политиков. Это позволяет надеяться, что теперь отношения Пекина и Москвы заметно улучшатся.
Об этом в разговоре с изданием «Свободная пресса» заявил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
Китай, по его словам, можно сравнить с огромным кораблем, на котором не любят быстрых изменений.
«Поскольку правящая команда осталась у власти, то можно полагать, что страна продолжит ту политику, которая была. Впрочем, у меня есть уверенность, что акценты в отношении России несколько усилятся, а отношения между нашими государствами станут еще лучше», – рассуждает политолог.
Главное, на что, по словам Маркова, нужно обратить внимание, это то, что в Китае потерпели поражение проамериканские силы. От власти оказались отстранены политики, начинавшие карьеру в комсомоле при Дэн Сяопине – политике, который, формально не являясь главой государства, фактически руководил КНР с конца 1970-х по начало 1990-х годов.
В этот период Америка в Китае считалась образцом для подражания, и «старшие комсомольцы» пронесли хорошее отношение к США до настоящего времени.
«Теперь же эту группировку отстранили от власти, что отчасти стало результатом визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Думаю, что уход проамериканских сил из руководства Китая приведет еще в большей степени к росту антиамериканской политики и создаст хорошие предпосылки для улучшения отношений с Россией», – предположил Сергей Марков.
Тот факт, что в преддверии ХХ Съезда партии руководство Китая не рискнуло делать в адрес России откровенно дружелюбные шаги, не должен вводить в заблуждение, считает эксперт. Эта предосторожность, скорее всего, была вызвана опасениями, что Вашингтон может каким-то образом попытаться помешать проведению съезда.
Но сейчас, когда это важное для Китая мероприятие состоялось и действующий глава государства Си Цзиньпин получил от граждан значимую поддержу, возможно, отношения Пекина с Москвой потеплеют еще больше.
«России очень нужен Китай — с его помощью мы могли бы полностью обходить американские санкции. А то получается парадокс: с помощью страны-члена НАТО Турции мы обходим ограничения, возведенные перед нашей страной коллективным Западом более активно, нежели с помощью нашего друга великого Китая», – отметил Марков.
Эта ситуация, по его словам, выглядит неправильно, и хочется надеяться, что в обозримом будущем все изменится в лучшую сторону.