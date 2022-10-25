Один человек погиб и двое получили ранения после обстрела диверсантами на Херсонщине

Один человек погиб при обстреле украинской диверсионно-разведывательной группой гражданского автомобиля в Херсонской области. Об этом сообщает минздрав региона.
Инцидент произошел вечером в понедельник. Украинские боевики обстреляли автомобиль, в котором находились трое гражданских лиц.
«В результате один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения», — сообщает ведомство.
Не уточняется, где произошел обстрел. Медики оказали пострадавшим экстренную помощь. Пациентов госпитализировали в одну из больниц Херсонщины. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Ранее украинские боевики обстреляли Антоновский мост, используемый гражданским населением Херсонской области. Об этом информирует «Царьград».