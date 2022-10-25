Новый собственник переименует российские рестораны KFC в Rostic's

Сеть KFC будет работать в России под новым названием Rostic’s. Российские активы компании Yum! Brands будут проданы локальному франчайзи, сообщает со ссылкой на близкий к сделке источник ТАСС.
Американский владелец сети ранее заявил о заключении договора по продаже подразделения KFC в России франчайзинговому оператору «Смарт сервис». Компания входит в группу «Фуд сервис».
«После ребрендинга сеть получит название Rostic’s», – отметил источник агентства.
«Смарт сервис» будет локальным оператором активов Yum! Brands в РФ, в том числе ресторанов. К компании также перейдут права на мастер-франшизу и управленческую систему сети франчайзинговых ресторанов.