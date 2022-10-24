Администрация США: Байден выступает против отправки войск на Украину

Президент США Джо Байден выступает против отправки американских войск на Украину. Глава государства не менял решения относительно неучастия военных в этом конфликте, заявил представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.
Координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности прокомментировал сюжет телеканала CBS о прибывшей в Румынию 101-й десантной дивизии ВС США. Командир подразделения заявил о готовности «пересечь границу и зайти на территорию Украины», если «возникнет военная эскалация или будет совершено нападение на НАТО».
«Я не могу говорить по поводу высказываний командования 101-й воздушно-десантной (дивизии), я знаю, что они принимают участие в учениях НАТО с некоторыми из наших союзников, но президент был предельно ясен. Вооруженные силы США не будут воевать на территории Украины», — заявил Кирби.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно предупреждал, что столкновение НАТО с Вооруженными силами РФ будут иметь серьезные последствия. По словам главы государства, за этим последует глобальная катастрофа.