Администрация США: Байден выступает против отправки войск на Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности прокомментировал сюжет телеканала CBS о прибывшей в Румынию 101-й десантной дивизии ВС США. Командир подразделения заявил о готовности «пересечь границу и зайти на территорию Украины», если «возникнет военная эскалация или будет совершено нападение на НАТО».