Юшков: временное снижение цены на газ в Европе – это затишье перед бурей

Несмотря на ощутимое снижение цены на газ на европейском рынке – ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива в Европе остается очень высокой. Особенно если вспомнить, что не так давно, во время пандемии коронавируса, газ продавался меньше, чем по 100 долларов за тысячу кубов.