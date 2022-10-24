Юшков: временное снижение цены на газ в Европе – это затишье перед бурей

Несмотря на ощутимое снижение цены на газ на европейском рынке – ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива в Европе остается очень высокой. Особенно если вспомнить, что не так давно, во время пандемии коронавируса, газ продавался меньше, чем по 100 долларов за тысячу кубов.
Об этом в эфире радио Sputnik напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Напомним, ранее в понедельник, 24 октября, стало известно, что по сравнению с 21 октября биржевые цены на газ упали на 8%. В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на газ TTF опускалась ниже 1100 долларов за тысячу кубов.
Комментируя сообщения об этом, Игорь Юшков отметил, что после недавних рекордов, которые на европейских биржах били цены на голубое топливо, сейчас действительно кажется, что газ очень подешевел.
«Нам кажется, что цены на газ совсем низкие в условиях общего сверхдорогого газа. Мы уже привыкли, что последний год они не опускаются ниже 1000 долларов за тысячу кубометров на бирже, на спотовом рынке тоже краткосрочные контракты очень дорогие. Но если вспомнить, пару лет назад газ стоил меньше 100 долларов за тысячу кубов во время ковида, – подчеркнул эксперт-энергетик. – На самом деле не все так дешево. В реальности все равно это высокие цены».
К тому же, уверен эксперт, уже очень скоро, когда в Европе начнется полноценный отопительный сезон, стоимость топлива опять начнет подниматься. Сейчас же на европейском рынке небольшая передышка – своеобразное затишье перед бурей.
«Летний сезон закончился, кондиционировать воздух не нужно, а полноценный сезон отопления еще не начался в Европе, поэтому газ на отопление еще массово не используется. Другие источники энергии заработали более активно, и газ пока еще не так востребован, поэтому он дешевеет», – объяснил Юшков.
Однако с приходом холодов и началом отопительного сезона в странах Евросоюза цены на газ начнут расти очень быстро и достигнут уровня в 2000, 3000, 4000 долларов за тысячу кубометров. А пик подорожания топлива придется на конец зимы, когда подойдут к концу запасы газа в европейских хранилищах, спрогнозировал эксперт.