Могу с уверенностью сказать, что господин Стрелков не находится в ЧВК «Вагнер» — Герой России Трошев

Экс-глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков не состоит в ЧВК «Вагнер». Это заявление сделал глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев. Его слова передает пресс-служба компании «Конкорд».
«Могу с уверенностью сказать, что господин Стрелков не находится в ЧВК «Вагнер», и в обозримом прошлом у меня никаких контактов с господином Стрелковым не было. И на линии соприкосновения до настоящего времени я его не видел», — сообщил он.
Трошев так ответил на вопрос издания ВЕК.ру. Редактор газеты попросила прокомментировать сведения о том, что Стрелков находится в ЧВК «Вагнер» в зоне боевых действий. По словам журналиста, эту информацию распространяют некоторые источники.