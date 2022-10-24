Могу с уверенностью сказать, что господин Стрелков не находится в ЧВК «Вагнер» — Герой России Трошев

Трошев так ответил на вопрос издания ВЕК.ру. Редактор газеты попросила прокомментировать сведения о том, что Стрелков находится в ЧВК «Вагнер» в зоне боевых действий. По словам журналиста, эту информацию распространяют некоторые источники.