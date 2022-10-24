События на Украине к 21:00 24 октября: иностранные наемники в Николаеве, Киев готов применить «грязную бомбу»

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 24 октября.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были отражены попытки наступления ВСУ на Купянском, Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Так, украинские войска пытались атаковать позиции ВС РФ в районах Першотравневого, Орлянки и Берестового (Харьковская область), вклиниться в оборону российских войск в направлении Червонопоповки (Луганская Народная Республика, ЛНР), а также наступать в районах Сладкого и Владимировки (Донецкая Народная Республика, ДНР). На всех участках противник был отброшен и понес потери.
На Николаево-Криворожском направлении при безуспешной попытке наступать в районах Брускинского, Пятихаток и Трифоновки (Херсонская область) ВСУ потеряли более 80 человек личного состава, 11 боевых бронемашин и 15 автомобилей.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 4 пункта управления, 72 артиллерийских подразделения, живую силу и технику ВСУ в 174 районах. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинских войск.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 3 беспилотных летательных аппарата ВСУ в Харьковской области и ДНР. В ЛНР и Херсонской области уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны России располагает сведениями о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения на Украине.
Командующий войсками РХБЗ также напомнил о вероятности сложной радиационной обстановки, которая может сложиться вокруг Запорожской АЭС. С 24 февраля объект подвергался ударам со стороны ВСУ 39 раз, также Киев не оставляет попытки захватить станцию диверсионным способом. Для этих целей украинские войска пытались высадить десант через Каховское водохранилище 1, 15 и 30 сентября, а также 17 октября.
В МО добавили, что Украина имеет мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания: на территории страны находятся предприятия с запасами радиоактивных веществ, большое их количество расположено и на Чернобыльской АЭС. Кроме того, ученые Харьковского физико-технического университета в свое время принимали участие в ядерной программе СССР — сейчас на базе учреждения функционируют различные экспериментальные установки.
Запорожская область
Два участка трассы, которая соединит Запорожскую область с Крымом, будут завершены к 30 ноября. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
Украинские войска могут совершить подрыв Днепровской и Каховской ГЭС, чтобы затопить Запорожскую АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Я не исключаю, что они попробуют совместить два сценария, то есть сначала затопить Запорожскую АЭС, а потом не дать возможности её охлаждать», — отметил он.
Кроме того, чиновник сообщил, что Киев перебрасывает аэромобильные бригады ВСУ из Житомирской и Винницкой областей на Запорожское направление. Рогов отметил, что украинские войска усиливают подготовку к наступлению на линии соприкосновения.
Херсонская область
Из Херсона эвакуированы памятники Суворову и Ушакову из-за угрозы их повреждения при обстрелах со стороны ВСУ. Решение о вывозе было принято врио губернатора Владимиром Сальдо, который сообщил, что монументы вернутся на свои места после исчезновения угрозы.
По состоянию на 24 октября на правый берег Днепра эвакуированы свыше 22 тысяч жителей Херсонской области. Как сообщили местные власти, в общей сложности программа рассчитана на 60 тысяч человек.
Украинские войска не прекращают обстрелы Новой Каховки — утром сообщалось о не менее чем 19 снарядах РСЗО HIMARS и «Ольха», выпущенных по городу. Как минимум 3 из них попали в Каховскую ГЭС, к счастью, не спровоцировав критических разрушений.
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны, в которую могут вступить все мужчины, оставшиеся в городе.
ДНР
С начала суток 24 октября украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Александровка, Яковлевка, Ольгинка. В Донецке зафиксированы повреждения жилой застройки. Кроме того, повреждены трансформаторные подстанции в Александровке и Ольгинке.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать близкие к пыткам случаи условий содержания военнослужащих ДНР в украинском плену. О ненадлежащем обращении со стороны украинских боевиков заявляли защитники Донбасса, освобожденные из плена на прошлой неделе.
ЛНР
С начала суток ВСУ открывали огонь по Старобельску, Зоринску и Белокуракино. При атаках применялись РСЗО HIMARS. В Белокуракино в результате ударов частично разрушено здание железнодорожного вокзала.
Продолжается подготовка линии обороны на рубеже Сватово – Кременная. Как сообщает РИА Новости, в этом районе российские подразделения устанавливают бетонные заграждения, которые будут дополнительно закрыты противотанковыми ежами.
Украина
В течение дня воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Поступали сообщения о взрывах в Харькове.
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