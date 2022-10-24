События на Украине к 21:00 24 октября: иностранные наемники в Николаеве, Киев готов применить «грязную бомбу»

В МО добавили, что Украина имеет мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания: на территории страны находятся предприятия с запасами радиоактивных веществ, большое их количество расположено и на Чернобыльской АЭС. Кроме того, ученые Харьковского физико-технического университета в свое время принимали участие в ядерной программе СССР — сейчас на базе учреждения функционируют различные экспериментальные установки.