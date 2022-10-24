Вы превратились просто в «помойку»: Пригожин ответил на домыслы американских журналистов о критике ВС России

Американская газета Washington Post обратилась к предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать недавнюю беседу с президентом России Владимиром Путиным, на которой бизнесмен якобы критиковал управление ВС РФ, а также дать оценку ролику с бойцами ЧВК «Вагнер», где те якобы жалуются на отсутствие еды. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
По поводу встречи с российским лидером бизнесмен заявил, что ни недавно, ни в каком-либо ближайшем обозримом времени не общался с ним лично.
«Поэтому прокомментировать я ничего не могу», — отметил он.
Далее, никакой оценки действий Минобороны России не было, поскольку, как ответил, Пригожин, он «не вправе заниматься оценкой ни в негативном, ни в нейтральном, ни в позитивном ключе».
«Поскольку я не являюсь военным специалистом, а также не могу и не считаю целесообразным американским изданиям, которые на сегодняшний день являются частью враждебного государства по отношению к Российской Федерации, отвечать на подобного рода вопросы», — сказал он.
Что же касается видеоролика, на которым якобы бойцы ЧВК «Вагнер» жалуются на отсутствие провизии и прочих предметов, Пригожин заявил, что никаких ресурсов на снабжение ЧВК не получает. И потому заданный вопрос столь же нелеп, как и первый.
«Я понимаю, что в целом на сегодняшний день большинство американских журналистов, особенно относящихся к лагерю демократов, страдает хамским вульгарным популизмом. Тем не менее, если каждый из вас внесет небольшую лепту в то, чтобы вернуть американской журналистике хоть какой-то элемент объективности, вы можете стать действительно важным инструментом для решения глобальных мировых проблем. В настоящий момент вы превратились просто в "помойку"», — обратился бизнесмен к Washington Post.
Ранее Евгений Пригожин поделился результатами работы ЧВК «Вагнер». Бизнесмен отметил основные задачи фортификаций «Линии Вагнера» на Луганском направлении, а также рассказал об успешном продвижении бойцов на Бахмутском направлении.