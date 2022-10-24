Вы превратились просто в «помойку»: Пригожин ответил на домыслы американских журналистов о критике ВС России

Что же касается видеоролика, на которым якобы бойцы ЧВК «Вагнер» жалуются на отсутствие провизии и прочих предметов, Пригожин заявил, что никаких ресурсов на снабжение ЧВК не получает. И потому заданный вопрос столь же нелеп, как и первый.