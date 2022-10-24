Европейские промышленники опасаются последствий от запрета на российский алюминий

В письме организации потребовали не допустить введения запрета, высоких цен или санкций в отношении российского алюминия. По их словам, такие меры представляют угрозу для европейской промышленности. Reuters подтвердило, что это может привести к закрытию «тысяч компаний» и оставить без работы десятки тысяч людей.