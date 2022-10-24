Европейские промышленники опасаются последствий от запрета на российский алюминий

В Европе пять промышленных ассоциаций призвали страны ЕС не вводить санкции в отношении российского алюминия. По их оценке, подобные ограничения могут привести к закрытию тысяч европейских компаний. Об этом пишет агентство Reuters.
С совместным обращением к Брюсселю выступили Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet) и Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond).
В письме организации потребовали не допустить введения запрета, высоких цен или санкций в отношении российского алюминия. По их словам, такие меры представляют угрозу для европейской промышленности. Reuters подтвердило, что это может привести к закрытию «тысяч компаний» и оставить без работы десятки тысяч людей.
Что до тех, кто призывает ввести санкции против российского металла, то они либо являются его основными конкурентами, либо имеют в запасе альтернативные маршруты, недоступные для большинства промышленников, говорится в заявлении.
Между тем некоторые иностранные компании собираются отказаться от алюминия из РФ. Такой запрет, в частности, продвигает на государственном уровне американская компания Alcoa. Также возможность введения санкций рассматривает Лондонская биржа металлов (LME).
Одним из лидеров алюминиевой отрасли является российская компания «Русал», на долю которой в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства.