Европейские промышленники опасаются последствий от запрета на российский алюминий

Россия и мир
Европейские промышленники опасаются последствий от запрета на российский алюминий

В Европе пять промышленных ассоциаций призвали страны ЕС не вводить санкции в отношении российского алюминия. По их оценке, подобные ограничения могут привести к закрытию тысяч европейских компаний. Об этом пишет агентство Reuters.

С совместным обращением к Брюсселю выступили Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet) и Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond).

В письме организации потребовали не допустить введения запрета, высоких цен или санкций в отношении российского алюминия. По их словам, такие меры представляют угрозу для европейской промышленности. Reuters подтвердило, что это может привести к закрытию «тысяч компаний» и оставить без работы десятки тысяч людей.

Европейские промышленники опасаются последствий от запрета на российский алюминий

Что до тех, кто призывает ввести санкции против российского металла, то они либо являются его основными конкурентами, либо имеют в запасе альтернативные маршруты, недоступные для большинства промышленников, говорится в заявлении.

Между тем некоторые иностранные компании собираются отказаться от алюминия из РФ. Такой запрет, в частности, продвигает на государственном уровне американская компания Alcoa. Также возможность введения санкций рассматривает Лондонская биржа металлов (LME).

Одним из лидеров алюминиевой отрасли является российская компания «Русал», на долю которой в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства.

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