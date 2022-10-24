Россия переиграла США в санкционной борьбе с помощью газовой дипломатии — NI

Дипломатия России в газовой сфере подрывает санкционные усилия Запада: США не решаются ужесточать ограничения против энергетического сектора Москвы, опасаясь, что такой шаг обернется негативными последствиями для Китая и Индии. Об этом пишет журнал The National Interest.
В середине октября Министерство финансов США опубликовало отчет, в котором подробно описало влияние американских санкций на экономику РФ: Вашингтон достаточно активно вводил ограничения против российских финансовых учреждений, оборонных компаний и банков.
«В то время как Россия извлекала выгоду из высоких цен на энергоносители и накопления валютных резервов, правительство США работало с партнерами и союзниками, чтобы обездвижить активы ЦБ РФ на сумму около 300 миллиардов долларов», — отмечалось в докладе.
Однако эксперты NI считают, что с марта этого года США сделали «очень мало» для сокращения доходов России от продажи нефти. В мае администрация президента Джо Байдена отказалась от этой идеи, чтобы избежать конфликта со своими основными торговыми партнерами — Китаем и Индией.
«Поскольку эти две азиатские державы пользуются льготными ценами на российский сжиженный природный газ (СПГ), Соединенные Штаты не решаются вводить дополнительные санкции, которые дестабилизируют рынок», — объяснили авторы статьи.
Тем временем Москва активно налаживает сотрудничество со своими азиатскими соседями в сфере энергетики. На саммите «Россия — Центральная Азия» президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны обсуждают возможность создания генерирующих мощностей, строительства атомных электростанций и внедрения цифровых технологий.
Помимо этого, российский лидер предложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану на встрече 13 октября перенаправить утраченный от выхода из строя «Северных потоков» транзитный объем в регион Черного моря, создав в Анкаре «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. В тот же день Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив с ним прогресс, достигнутый в сфере энергетической безопасности.
«Путин направил все свое внимание на страны и моря, которые способствуют его газовой дипломатии. <…> Соединенные Штаты не решаются усиливать энергетические санкции, опасаясь последствий, которые это окажет на Китай и Индию», — резюмировали в NI.
Ранее бывший глава компании Prazska plynarenska Павел Янечек заявил, что страны ЕС не смогут полностью заменить российский газ за счет других источников, в частности, поставок из Норвегии и США. Подробнее — в нашей статье.