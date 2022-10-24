Россия переиграла США в санкционной борьбе с помощью газовой дипломатии — NI

Помимо этого, российский лидер предложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану на встрече 13 октября перенаправить утраченный от выхода из строя «Северных потоков» транзитный объем в регион Черного моря, создав в Анкаре «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. В тот же день Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив с ним прогресс, достигнутый в сфере энергетической безопасности.