Свыше 6,5 тысяч человек обратились в московский Центр поддержки семей мобилизованных

По его словам, сотрудники социальных служб уже вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети. Всех их освободили от оплаты детского сада, секций и кружков. А школьников с 1 по 11 классы обеспечили бесплатным горячим питанием.