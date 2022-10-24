Свыше 6,5 тысяч человек обратились в московский Центр поддержки семей мобилизованных

Свыше 6,5 тыс. человек обратились за помощью в московский Центр поддержки семей мобилизованных граждан.
При этом во флагманские МФЦ с различными вопросами пришли несколько тысяч родственников россиян, попавших под частичную мобилизацию. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Мы работаем по двум направлениям: по запросам родственников, обращающихся в городской Центр поддержки семей мобилизованных (ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1), и проактивно, не дожидаясь просьб и обращений людей», — написал градоначальник в своем личном блоге.
По его словам, сотрудники социальных служб уже вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети. Всех их освободили от оплаты детского сада, секций и кружков. А школьников с 1 по 11 классы обеспечили бесплатным горячим питанием.