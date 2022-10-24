Авторы Times предположили возможный состав нового британского правительства

Авторы газеты Times порассуждали на тему возможного состава нового правительства Британии. Журналисты допустили, что новый премьер страны Риши Сунак оставит некоторых министров на прежних должностях.
Например, главой минфина государства, вероятнее всего, продолжит быть Джереми Ханту, так как он поддерживал Сунака летом. На пост министра иностранных дел претендуют как минимум три политика, считают в Times. В их число входит и лидер палаты общин Пенни Мордонт, которая уже руководила ведомством ранее.
Одним из кандидатов на пост главы МВД является экс-министр внутренних дел Суэлла Браверман. Конкуренцию ей может составить Майкл Гоув — бывший министр по вопросам ЖКХ страны, уверены в газете.
Ранее политолог Владимир Оленченко дал свой прогноз на тему развития российско-британских отношений после прихода Сунака к власти.