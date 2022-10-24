Авторы Times предположили возможный состав нового британского правительства

Например, главой минфина государства, вероятнее всего, продолжит быть Джереми Ханту, так как он поддерживал Сунака летом. На пост министра иностранных дел претендуют как минимум три политика, считают в Times. В их число входит и лидер палаты общин Пенни Мордонт, которая уже руководила ведомством ранее.