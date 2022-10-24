Политолог Самонкин рассказал, с чем столкнется Сунак на посту премьера Британии

Серьезная экономическая обстановка, которая связана с энергетическим и продовольственным кризисами, установилась сегодня в Великобритании. Новый глава Консервативной партии Риши Сунак будет вынужден выводить королевство из тупика, поясняет председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.
Уже во вторник, 25 октября, Сунака должны назначить премьер-министром страны. Остальные претенденты на этот пост выбыли по собственному желанию, в том числе, из-за боязни трудного экономического положения Британии, сказал собеседник телеканала «360».
Самонкин подчеркивает, что никакой ожесточенной предвыборной борьбы за кресло премьера не получилось из-за отсутствия активных кандидатов, ярких лидеров и политиков, которые бы вывели бы страну из сложного положения.