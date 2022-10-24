Политолог Самонкин рассказал, с чем столкнется Сунак на посту премьера Британии

Серьезная экономическая обстановка, которая связана с энергетическим и продовольственным кризисами, установилась сегодня в Великобритании. Новый глава Консервативной партии Риши Сунак будет вынужден выводить королевство из тупика, поясняет председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.