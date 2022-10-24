МО Румынии сообщило о прибытии в республику двух конвоев с французской бронетехникой

Два конвоя с французской бронетехникой прибыли на территорию Румынии. Об этом заявило минобороны республики.
Сообщается, что первый конвой состоит из легких пехотных бронемашин, второй — из тяжелых пехотных бронемашин.
«Они были встречены французским полковником Александром де Фелигондом от боевой группы НАТО вместе с полковником Тибериу Кожокару от многонационального командования дивизии Юг - Восток», — говорится в сообщении ведомства.
Минобороны Румынии также подчеркнуло, что доставленное оружие дополнит бронетехнику боевой группы НАТО, дислоцированной в Чинку (уезд Брашов).