Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом о беседе Байдена с Карлом III

Телеведущий Андрей Норкин рассказал анекдот о беседе президента Соединенных Штатов Джо Байдена с британским монархом Карлом III. Так, он пошутил в ходе программы «Место встречи».
Норкин закончил эфир передачи анекдотом о возрастных лидерах Запада, чье здоровье вызывает вопросы у многих. Байден странными поступками давно демонстрирует признаки деменции. Карл III, согласно мнению врачей, болен хроническим отеком и артритом.
«Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден позвонил королю Великобритании Карлу III. В ходе состоявшегося телефонного разговора были обсуждены наиболее эффективные методы борьбы с ревматизмом, деменцией и склерозом. Тема борьбы со склерозом обсуждалась несколько раз», — рассказал Норкин под смех зрителей.
Прежде телеканал «360» сообщил, что американский президент Байден продолжает терять связь с реальностью. Так, недавно случился очередной казус: он пожал руку «невидимке».