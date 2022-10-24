Читатели Express увидели конец консерваторов в приходе Сунака на пост премьера Британии

Приход экс-министра финансов Риши Сунака на должность главы британского кабмина положил конец правлению партии консерваторов. Такое мнение высказали читатели Express.
Напомним, что 24 октября лидер палаты общин Пенни Мордон отказалась участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, что автоматически сделало Сунака руководителем правительства. Однако подобные политические перестановки явно пришлись не по душе британцам.
«Прощай, Консервативная партия», — написал читатель.
«Грустно наблюдать конец Консервативной партии. Даже ее члены не стали голосовать за Сунака», — добавил другой.
«Мы больше не живем в демократической стране, наши голоса были украдены», — отметил британец.
Напомним, что Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Соединенного Королевства 20 октября. Она продержалась на этой должности менее двух месяцев.