«Распад долларовой системы». Хазин объяснил, почему Китаю не обойтись без помощи РФ

Россия же пока не избавилась от проамериканской либеральной верхушки, отмечает Хазин. Но ей на руку играет агрессивная антироссийская позиция коллективного Запада. Ведь Соединенные Штаты на протяжении уже многих месяцев старательно вытесняют Россию из своей экономики, тем самым облегчая Москве задачу по избавлению от внутренних проамериканских сил, объяснил эксперт. А Китай все еще слишком сильно завязан и на долларовые спекуляции, и на американский рынок.