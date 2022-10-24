«Распад долларовой системы». Хазин объяснил, почему Китаю не обойтись без помощи РФ

Руководство Китая успешно отстранило от власти в стране либералов, продвигавших интересы США, опередив в этом вопросе Россию. Но Москва все же находится в более выигрышном положении, чем Пекин.
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, который отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин, изгнав из политбюро всех агентов влияния США, подал Москве хороший пример.
Российским властям, если они хотят успеть перед окончательным разделом мира на валютные зоны и отказом от долларовой модели экономики добиться хоть какого-то экономического роста, необходимо поступить точно так же, убежден эксперт. Ведь западная система рухнет в любом случае, и к этому нужно быть готовыми.
Россия же пока не избавилась от проамериканской либеральной верхушки, отмечает Хазин. Но ей на руку играет агрессивная антироссийская позиция коллективного Запада. Ведь Соединенные Штаты на протяжении уже многих месяцев старательно вытесняют Россию из своей экономики, тем самым облегчая Москве задачу по избавлению от внутренних проамериканских сил, объяснил эксперт. А Китай все еще слишком сильно завязан и на долларовые спекуляции, и на американский рынок.
Таким образом, Си Цзиньпин, строя планы на следующие пять лет, отдает себе отчет в том, что для экономики Китая это будет непростое время. А президент РФ Владимир Путин мыслит стратегическими понятиями и отталкивается от уже созданной в России новой экономической модели. И, возможно, уже очень скоро Китаю понадобиться помощь России. Тем более что Кремль, разрабатывая планы развития страны, предусмотрел такой вариант развития событий.
Теперь, чтобы Россия смогла успешно реализовать намеченную ею программу экономического развития, необходимо, чтобы в стране от власти был отстранен либеральный финансовый блок, подчеркивает Хазин. И сделать это нужно достаточно быстро, потому что если в этом вопросе промедлить, Россия не сможет полностью сформировать собственную валютную зону в евразийском пространстве.
«С точки зрения Си, распад долларовой системы будет очень долгим и мучительным процессом, потому что Китай давно паразитирует на мировой долларовой системе. Основные покупатели продукции Китая в большинстве своем получают зарплату в долларах. Колоссальный профицит внешнеторгового баланса – это как раз результат того, что Китай находиться внутри мировой долларовой системы», – объяснил эксперт.
Получается, что в Китае мир видят биполярным, учитывая и долларовую систему, и недолларовую. И как раз Россию и Индию в Китае рассматривают как финансовые системы альтернативные долларовой системе.
«То есть если Путин думает о том, как будет устроена мировая система после кризиса, то Си больше всего волнует, как будет распадаться долларовая система. Нам это не страшно, так как у нас более выигрышная позиция. Нас из этой умирающей системы уже прочти выкинули. А вот КНР, скорее всего, понадобится помощь РФ», – считает экономист.
Связь Китая с американской экономической моделью настолько крепка, что КНР и США можно назвать сиамскими близнецами, добавил Хазин. Разрыв Китая с Америкой будет чрезвычайно болезненным, и поэтому Си Цзиньпину важно, чтобы страны из будущей китайской валютной зоны видели, что у Пекина есть сильные союзники, способные пережить грядущий кризис. Такие союзники, как Россия, подчеркнул Хазин.