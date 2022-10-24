Леонид Якубович с иронией отнесся к слухам о своей смерти

Телеведущий Леонид Якубович признался, что не переживает из-за слухов о собственной кончине.
Якубович признался, что уже не первый год сталкивается с фейковыми новостями о своей смерти. 77-летний телеведущий отшутился на эту тему и направил разговор в другое русло.
«Меня пять лет хоронят, я сейчас вот специально раскопался, чтобы дать вам интервью», — заявил Якубович с иронией в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
Также он развеял слух о романе с коллегой, которая открывает буквы на табло в передаче «Поле чудес». По словам Якубовича, у женщины есть супруг и трое детей.
Телеведущий отметил, что в Сети также много информации о его богатстве. Якобы у него есть 15 или 16 домов под Москвой, три самолета и корабли. Сам артист эту информацию отрицает.