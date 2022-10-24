Sky News: ликование по поводу отказа Джонсона от поста премьера стоило ведущей BBC работы

Британскую телеведущую Мартину Кроксалл сняли с эфиров канала BBC за ее публичную реакцию на отказ экс-премьера Бориса Джонсона от возвращения на прежнюю должность. Такими данными делится Sky News.
Уточняется, что проблемы начались у журналистки после ее ликования от чтения воскресных новостей. Напомним, что именно 23 октября бывший глава кабмина Королевства снял свою кандидатуру.
«Ну, это все очень захватывающе, не так ли? Могу ли я быть такой радостной?» — задалась вопросом Кроксалл и поплатилась за это работой.
Напомним, что должность премьера после отставки Лиз Трасс в понедельник занял экс-глава минфина Британии Риши Сунак. Об этом сообщал телеканал «360».