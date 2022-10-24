«Мы скоро там будем». Мэр Северодвинска предрек вхождение Нью-Йорка в состав РФ

Глава администрации Северодвинска Игорь Скубенко заявил, что в скором времени Нью-Йорк войдет в состав России и станет столицей одноименного региона. Так он отреагировал на сообщение «одной заокеанской дамы», которая передала ему привет из американского города в соцсетях.
«В череде обращений наших жителей пообщался также сегодня с одной “заокеанской дамой”. Она первая написала, я не виноват», — сыронизировал чиновник.
На своей странице «ВКонтакте» Скубенко опубликовал скриншот переписки с жительницей Нью-Йорка. Девушка по имени Эми поинтересовалась, как у мэра Северодвинска дела, и передала ему привет. По ее словам, она родилась в Гонконге, но живет в США, поскольку у нее есть грин-карта.
«Привет Нью-Йорку. Мы скоро там будем, — написал Скубенко в ответ. — Скоро Нью-Йорк станет столицей Нью-Йоркского региона России. Я так думаю».
В комментариях под постом мнения россиян разделились: некоторые по достоинству оценили чувство юмора Скубенко, другие призвали северодвинского мэра и вовсе удалить публикацию. Сам же чиновник считает, что ответил американке «тактично» и «без напора», лишь высказав свое «маленькое мнение».
«Такие времена, что высказывания главы региона мало чем отличаются от высказываний какого-нибудь гопника», — посетовала одна из пользовательниц.
Ранее Скубенко заявил, что будет в числе первых, кто наденет военную форму в случае проведения в стране масштабной мобилизации. Со слов мэра, он и его команда готовы четко выполнять любые задачи, в том числе и «по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях в ДНР и ЛНР».