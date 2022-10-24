«Мы скоро там будем». Мэр Северодвинска предрек вхождение Нью-Йорка в состав РФ

На своей странице «ВКонтакте» Скубенко опубликовал скриншот переписки с жительницей Нью-Йорка. Девушка по имени Эми поинтересовалась, как у мэра Северодвинска дела, и передала ему привет. По ее словам, она родилась в Гонконге, но живет в США, поскольку у нее есть грин-карта.