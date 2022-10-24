Путин предоставил российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди Буторе

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из указа следует, что гражданство также получили документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо, обозреватель RT Рори Суше, журналист Мартин Альварес и еще несколько лиц из других государств.