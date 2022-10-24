Путин предоставил российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди Буторе

Российский лидер Владимир Путин дал гражданство РФ бывшему вице-президенту африканской Республики Бурунди Жозефу Буторе.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из указа следует, что гражданство также получили документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо, обозреватель RT Рори Суше, журналист Мартин Альварес и еще несколько лиц из других государств.
Более того, подписанный российским президентом документ удовлетворяет заявления о выходе из гражданства РФ некоторых лиц, в том числе сына экс-гендиректора группы предприятий «Ижмаш» Дениса Гродецкого.