«Перерезать пути снабжения». Кедми указал на самое слабое место ВСУ

Украинская армия не продержится долго в том случае, если Россия перережет Западу пути снабжения ВСУ техникой и оружием. А у России сейчас есть возможность сделать это очень быстро.
Об этом в эфире канала «Соловьев LIVE» рассказал военный эксперт и политолог из Израиля Якрв Кедми, по словам которого в сложившейся ситуации для России вполне логичным было бы лишить сконцентрированные на берегах Днепра группировки ВСУ возможности получать военную помощь от стран НАТО.
«Логично, если кто-то сегодня предлагает перерезать в более узком месте, где войск нет, откуда можно это сделать очень быстро. А перерезав пути снабжения ВСУ где-то в неожиданном месте без возможности для Киева перебросить туда войска и снабжать части в восточных регионах, без ежедневного снабжения боеприпасами, все эти части перестанут существовать в течение недели», – заявил Яков Кедми.
При этом эксперт указал на участок, где Россия может с легкостью перерезать странам НАТО пути снабжения украинской армии. Речь идет об отрезке украинской границы между Приднестровьем, где размещены российские миротворцы, и Белоруссией, которая входит с РФ в Союзное государство.
Если Россия сможет на этом участке установить барьер для эшелонов с оружием из стран НАТО, она лишит снабжения все расположенные восточнее части украинских вооруженных сил. И те, оставшись без боеприпасов и новых вооружений, очень быстро утратят боеспособность.
«Не входя в какие-то политические моменты, перерезать Украину с севера, со стороны Белоруссии проще всего и легче всего. Где, на каком участке – чисто оперативная задача. Самый узкий участок – от Белоруссии до Приднестровья, до Молдавии. Он узкий, там меньшее расстояние – и проблема решается», – подчеркнул Кедми.
При этом эксперт особо отметил, что рассуждает о такой возможности, исходя исключительно из географических соображений и понимания оперативно-стратегических проблем. Однако он не может знать, пойдет ли российская армия на подобный шаг, добавил политолог.
Напомним, ранее Яков Кедми обратил внимание на то, что западные политики и СМИ перестали говорить не только о скорой победе Украины, но и даже о возможности этой победы в будущем.
По мнению израильского политолога, страны Запада, решились поддержать Украину в надежде совместными усилиями сломить Россию. При этом они поставили на кон все, что могли, вплоть трансатлантического единства и будущего западного мира. И теперь эти страны постепенно осознают, что Россия уже победила, а они потерпели поражение.