«Перерезать пути снабжения». Кедми указал на самое слабое место ВСУ

По мнению израильского политолога, страны Запада, решились поддержать Украину в надежде совместными усилиями сломить Россию. При этом они поставили на кон все, что могли, вплоть трансатлантического единства и будущего западного мира. И теперь эти страны постепенно осознают, что Россия уже победила, а они потерпели поражение.