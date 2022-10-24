«Перерезать пути снабжения». Кедми указал на самое слабое место ВСУ

Ближнее зарубежье
«Перерезать пути снабжения». Кедми указал на самое слабое место ВСУ

Украинская армия не продержится долго в том случае, если Россия перережет Западу пути снабжения ВСУ техникой и оружием. А у России сейчас есть возможность сделать это очень быстро.

Об этом в эфире канала «Соловьев LIVE» рассказал военный эксперт и политолог из Израиля Якрв Кедми, по словам которого в сложившейся ситуации для России вполне логичным было бы лишить сконцентрированные на берегах Днепра группировки ВСУ возможности получать военную помощь от стран НАТО.

«Логично, если кто-то сегодня предлагает перерезать в более узком месте, где войск нет, откуда можно это сделать очень быстро. А перерезав пути снабжения ВСУ где-то в неожиданном месте без возможности для Киева перебросить туда войска и снабжать части в восточных регионах, без ежедневного снабжения боеприпасами, все эти части перестанут существовать в течение недели», – заявил Яков Кедми.

При этом эксперт указал на участок, где Россия может с легкостью перерезать странам НАТО пути снабжения украинской армии. Речь идет об отрезке украинской границы между Приднестровьем, где размещены российские миротворцы, и Белоруссией, которая входит с РФ в Союзное государство.

Если Россия сможет на этом участке установить барьер для эшелонов с оружием из стран НАТО, она лишит снабжения все расположенные восточнее части украинских вооруженных сил. И те, оставшись без боеприпасов и новых вооружений, очень быстро утратят боеспособность.

«Не входя в какие-то политические моменты, перерезать Украину с севера, со стороны Белоруссии проще всего и легче всего. Где, на каком участке – чисто оперативная задача. Самый узкий участок – от Белоруссии до Приднестровья, до Молдавии. Он узкий, там меньшее расстояние – и проблема решается», – подчеркнул Кедми.

При этом эксперт особо отметил, что рассуждает о такой возможности, исходя исключительно из географических соображений и понимания оперативно-стратегических проблем. Однако он не может знать, пойдет ли российская армия на подобный шаг, добавил политолог.

«Перерезать пути снабжения». Кедми указал на самое слабое место ВСУ

Напомним, ранее Яков Кедми обратил внимание на то, что западные политики и СМИ перестали говорить не только о скорой победе Украины, но и даже о возможности этой победы в будущем.

По мнению израильского политолога, страны Запада, решились поддержать Украину в надежде совместными усилиями сломить Россию. При этом они поставили на кон все, что могли, вплоть трансатлантического единства и будущего западного мира. И теперь эти страны постепенно осознают, что Россия уже победила, а они потерпели поражение.

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