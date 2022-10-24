Генерал Бужинский оценил вероятность выхода Эстонии из Конвенции о запрещении мин

Призывы эстонских политических деятелей о выходе республики из Конвенции о запрещении противопехотных мин являются попыткой напомнить о своем существовании, уверен генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
В комментарии для РИА Новости он оценил вероятность того, что Таллин действительно пойдет на подобные меры.
«Технически выйти из этой Конвенции легко, приняли решение, послали ноту, и готово. Какого-либо выигрыша в военном плане для Эстонии я вообще не вижу, такое впечатление, что данное заявление местные политики сделали, чтобы в мире вспомнили, что эта маленькая страна в принципе существует. Напомню, что ведущие державы и ключевые производители мин, в том числе Россия, США и Индия, не присоединялись к Оттавской конвенции», — рассказал собеседник журналистов.
Авторами инициативы о денонсации Оттавской конвенции выступили депутат правящей в Эстонии партии Антс Лаанеотс, а также 19 депутатов оппозиционных консерваторов.