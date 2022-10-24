Медведев одной фразой опроверг слухи о нехватке в РФ военной техники и оружия

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «вражеской аналитикой» утверждения о том, что в России якобы истратили все запасы военной техники и востребованного вооружения. Об этом он написал в Telegram-канале после рабочего визита на «Уралвагонзавод».