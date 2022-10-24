Медведев одной фразой опроверг слухи о нехватке в РФ военной техники и оружия

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «вражеской аналитикой» утверждения о том, что в России якобы истратили все запасы военной техники и востребованного вооружения. Об этом он написал в Telegram-канале после рабочего визита на «Уралвагонзавод».
«Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — предупредил бывший президент России.
24 октября Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина провел в Нижнем Тагиле контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод». По его словам, в ходе мероприятия были обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для нужд СВО и устранения существующих проблем.
«Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — пообещал Медведев.
В конце сентября Путин призвал представителей оборонно-промышленного комплекса ускорить поставки оружия в ВС РФ, сократив сроки его производства. Он также обратил внимание, что часть вооружений, которые страны ЕС и НАТО отправляют на Украину, попадает в руки российским военным в качестве боевых трофеев.
«Это означает, что мы должны и можем их изучать — эти арсеналы и то, что там есть и что там используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения», — поручил президент.
Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель признался, что ЕС вступил в гонку вооружений из-за ситуации на Украине. По его словам, теперь объединению предстоит восстанавливать собственные запасы оружия, которые значительно сократились на фоне военной помощи Киеву.