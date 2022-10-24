The Hill: Байден рискует «вылететь» с должности президента США на глазах у Путина

Насаждаемая Западом демократия трещит по швам на глазах у всего мира. Ярчайшим доказательством этого является ситуация в Британии и Соединенных Штатах, пишут авторы американского издания The Hill.
Аналитики напомнили, что кризис в Королевстве вынудил бежать с поста премьер-министра сначала Бориса Джонсона, а затем — Лиз Трасс. Последняя не продержалась на месте главы кабмина и двух месяцев. В США ситуация еще хуже, уверены в The Hill. Так, президент страны Джо Байден рискует досрочно «вылететь» с должности, если после выборов в конгресс ему будет объявлен импичмент.
Авторы издания шутят, что за всем этим при желании может понаблюдать президент РФ Владимир Путин, просто включив западные телеканалы, пишет «ПолитРоссия».
Между тем ранее Байден заявил о намерении переизбираться на второй срок. Об этом сообщал телеканал «360».