The Hill: Байден рискует «вылететь» с должности президента США на глазах у Путина

Аналитики напомнили, что кризис в Королевстве вынудил бежать с поста премьер-министра сначала Бориса Джонсона, а затем — Лиз Трасс. Последняя не продержалась на месте главы кабмина и двух месяцев. В США ситуация еще хуже, уверены в The Hill. Так, президент страны Джо Байден рискует досрочно «вылететь» с должности, если после выборов в конгресс ему будет объявлен импичмент.