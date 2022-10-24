«Не можем обойтись». В Чехии признали незаменимость российского газа для Европы

24 октября цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня, а стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 989 долларов за тысячу кубометров. Некоторые зарубежные аналитики расценили это как сигнал к тому, что европейский рынок может без труда обойтись без газа из РФ, но Янечек не спешит с выводами.