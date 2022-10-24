«Не можем обойтись». В Чехии признали незаменимость российского газа для Европы

Страны Евросоюза не смогут полностью заменить российский газ за счет других источников, в частности, поставок из Норвегии и США. Об этом в интервью чешской газете Parlamentni listy заявил эксперт по газовой промышленности, бывший глава компании Prazska plynarenska Павел Янечек.
24 октября цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня, а стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 989 долларов за тысячу кубометров. Некоторые зарубежные аналитики расценили это как сигнал к тому, что европейский рынок может без труда обойтись без газа из РФ, но Янечек не спешит с выводами.
«Я могу только слегка улыбнуться этим комментариям <…>. На улице у нас необычно высокие температуры для второй половины октября. Не говоря уже о том, что <…> по Европе стоят СПГ-суда и некуда разгрузить газ. <…> Отсутствует связующая инфраструктура для СПГ, что сейчас становится огромной проблемой», — объяснил эксперт, добавив, что зимой цены на газ могут измениться.
По словам экс-главы Prazska plynarenska, в настоящее время российский газ поступает в Европу по трем направлениям. Первый путь — это газопровод «Братство», проходящий через Украину и пропускающий ежедневно около 40 миллионов кубометров газа, который потребляют в основном в Австрии и Италии.
Второй маршрут — это «Турецкий поток», по которому топливо поставляется в Юго-Восточную Европу и Венгрию. Наконец, третье направление — это российский сжиженный природный газ (СПГ), идущий на европейские СПГ-терминалы через американские компании.
«То есть его продают США, но страной происхождения этого газа в ряде случаев является Россия. <…> Первоначально СПГ продавался через китайские компании, но Китай объявил о запрете на экспорт газа, заявив, что он предназначен для внутреннего потребления. Этот шаг также вызовет дальнейшую нехватку газа в Европе в зимние месяцы», — предупредил Янечек.
На вопрос журналиста о том, сможет ли ЕС заменить российский газ другими источниками, собеседник газеты ответил, что это «совершенно исключено». Янечек напомнил, что РФ поставляла в Европу 200 миллиардов кубометров голубого топлива при общем потреблении 500 миллиардов кубометров.
«Да, мы можем видеть экономию сейчас, <…> но эти цифры основаны на месяцах низкого потребления, таких как август или сентябрь. В плане круглогодичного потребления это вообще ничего не значит. Если бы мы увидели такую экономию в январе, феврале или марте, то да, это было бы оптимистично», — убежден аналитик.
В качестве примера Янечек привел Чехию, которая ежедневно получает из Норвегии 30 миллионов кубометров газа, но часть этого объема вынуждена перенаправлять в Словакию. В сухом остатке Прага может рассчитывать лишь на 20 миллионов кубометров топлива при среднем потреблении на уровне 17-18 миллионов кубометров в сутки.
«На следующей неделе похолодает, и мне любопытно, как будет выглядеть среднее потребление в целом по стране. <…> Если будет критическая нехватка природного газа, то даже противники со временем поймут, что это для нас — стратегическое сырье, без которого мы не можем обойтись. А цена за недостающий газ будет платой за демократию и целостность чешского государства», — резюмировал он.
Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш пообещал, что Будапешт не допустит введения ЕС новых санкций, затрагивающих поставки российского газа. В то же время он подчеркнул, что контракты с «Газпромом» не имеют ничего общего с позицией Венгрии в отношении украинского конфликта.