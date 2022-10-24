Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

Новым главой британского кабмина стал экс-министр финансов Риши Сунак. Об этом информирует руководитель партийного комитета.
Ранее стало известно, что лидер палаты общин Пенни Мордон отказалась от участия в гонке за пост премьер-министра Соединенного Королевства. В связи с тем, что Сунак оказался единственным кандидатом на эту должность, он автоматически становится главой Правительства Великобритании и лидером Консервативной партии.
Известно, что Сунак первый премьер-министр Великобритании, который имеет индийские корни. Теперь его ждет официальное назначение Карлом III.