Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

Ранее стало известно, что лидер палаты общин Пенни Мордон отказалась от участия в гонке за пост премьер-министра Соединенного Королевства. В связи с тем, что Сунак оказался единственным кандидатом на эту должность, он автоматически становится главой Правительства Великобритании и лидером Консервативной партии.