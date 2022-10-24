Мордонт сняла свою кандидатуру с поста главы правительства Британии

Лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с поста главы правительства Великобритании. Об этом заявил телеканал ITV.
Прежде газета The Telegraph сообщила, что экс-премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон звонил Мордонт и просил ее не участвовать в гонке за позицию лидера тори и вместо этого поддержать его кандидатуру.
Ранее СМИ заявили, что Джонсон в итоге отказался выдвигать свою кандидатуру на должность нового премьера Британии. Согласно источнику, он понимает, что кризис, который сейчас охватил всю страну, вскоре перерастет в настоящий хаос.