Михаил Ефремов прервал длительное молчание после заключения в колонии

Общество
Михаил Ефремов прервал длительное молчание после заключения в колонии

Актер, сценарист и режиссер Михаил Ефремов впервые за долгое время обратился к поклонникам из тюрьмы, где отбывает срок за смертельное ДТП.

Ефремов редко выходил на связь после объявления приговора по делу о нарушении ПДД, которое привело к трагическим последствиям в Москве. По вине актера скончался человек, за что артист получил срок в семь с половиной лет колонии.

«Как дела, мои дорогие?» — неожиданно поинтересовался Ефремов у фанатов на своей закрытой странице.
Михаил Ефремов прервал длительное молчание после заключения в колонии

Артист опубликовал фотографию, на которой предстал в помолодевшем виде. Подписчики решили, что Ефремов стал лучше выглядеть в условиях отсутствия спиртного, к которому у актера было пристрастие.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
#ефремов #колония #авария #смерть #колония #тюрьма