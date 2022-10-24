Хатылев: пока враг мешкается, «Искандер» может сразу же открыть огонь

Если изначально ракеты «Искандер» предназначались для уничтожения систем противовоздушной обороны и для поражения скоплений военной техники и колонн противника, то обновленные комплексы можно применять по движущимся объектам. К тому же модернизированные ракеты обладают невероятной скоростью. Это позволит нанести противнику непоправимый урон до того, как тот сообразит, что происходит.