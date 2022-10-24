Хатылев: пока враг мешкается, «Искандер» может сразу же открыть огонь

Модернизация легендарных российских оперативно-тактических комплексов «Искандер» позволит расширить их потенциал, в том числе и за счет увеличения скорости и дальности действия ракет.
Об этом в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» рассказал военный эксперт, полковник в запасе Сергей Хатылев.
Ранее генеральный конструктор НПК «Конструкторское бюро машиностроения» Николай Кашин заявил, что регулярный апгрейд позволит легендарным ракетным комплексам «Искандер» еще 30 лет верой и правдой обеспечивать безопасность России.
«Думаю, мы будем работать над наращиванием боевых возможностей. И прежде всего – за счет ввода в его состав новых, более совершенных ракет», – подчеркнул Кашин.
При этом эксперт напомнил, что основным предназначением комплексов «Искандер-М» является уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также поражение объектов, находящихся под прикрытием систем ПРО и ПВО.
Эти объекты поражаются путем запуска высотной сверхманевренной квазибаллистической ракеты, точность попадания которой составляет 5-7 метров, а дальность действия достигает 500 километров. При этом на комплексе «Искандер» используются также сбрасываемый модуль системы радиоэлектронной борьбы и ложные мишени, предназначенные для обхода вражеских систем ПВО.
Комментируя сообщения о модернизации «Искандер-М», Сергей Хатылев рассказал о новых выигрышных характеристиках ракетного комплекса.
«Все характеристики и по дальности, и по траектории полета улучшены. Комплексы маневрируют и по высоте, и по скорости. Перегрузки, которое переносит изделие, больше 20-30 единиц на различных этапах полета. Также применяется новое боевое оснащение и оснащение новыми навигационными системами наведения, что позволяет доставлять тактическое ядерное оружие. Теперь могут применяться два новых типа ракет вдобавок к уже существующим семи», – сообщил военный эксперт.
При этом, по его словам, немаловажным новшеством является возможность уничтожения малоразмерных целей на расстоянии в 500 километров и даже больше. Сейчас, подчеркнул Хатылев, как раз идут соответствующие испытания.
Если изначально ракеты «Искандер» предназначались для уничтожения систем противовоздушной обороны и для поражения скоплений военной техники и колонн противника, то обновленные комплексы можно применять по движущимся объектам. К тому же модернизированные ракеты обладают невероятной скоростью. Это позволит нанести противнику непоправимый урон до того, как тот сообразит, что происходит.
«Эти комплексы применяются не массово, а по наиболее важным целям. "Искандер" способен в короткие сроки, до пяти минут, развернуться и начать боевое применение по заранее привязанным со спутника целям, прежде чем дивизионная артиллерия США или комплексы на вооружении украинской армии могут открыть огонь, – подчеркнул Хатылев. – Пока враг мешкается, "Искандер" может сразу же открыть огонь, тем самым нанести непоправимый ущерб, и дальнейшее сопротивление противника будет уже невозможным».
Модернизированный комплекс «Искандер-М», по словам военного эксперта, может за какие-то две-три секунды вывести из строя целую авиадивизию. Вычислительный комплекс постоянно работает и обрабатывает координаты выданных целей.
А для эффективной работы всех российских оперативно-тактических ракетных комплексов необходимо создать единую систему управления. Речь идет о совершенной быстродействующей разведке – слаженном оркестре спутников, беспилотников и командных пунктов, заключил Хатылев.