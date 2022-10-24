Памятники Суворову и Ушакову вывезли из Херсона из-за обстрелов ВСУ

Памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову вывезли из Херсона для защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
Рогов подчеркнул, что памятники были вывезены из Херсона 24 октября. По его словам, монументы были убраны из-за угрозы обстрелов и диверсий, организовываемых украинскими националистами.
«Мы прекрасно знаем, как они любят воевать с памятниками», — отметил он.
Как сообщалось ранее, власти Херсонской области вновь рекомендовали гражданам временно перебраться на левый берег Днепра. По их словам, на правом берегу Вооруженные силы Украины продолжают устраивать теракты и провокации.