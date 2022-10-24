Памятники Суворову и Ушакову вывезли из Херсона из-за обстрелов ВСУ

Памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову вывезли из Херсона для защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.