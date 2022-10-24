Экономист Хазин: Путин одной газовой инициативой загнал Германию в тупик

Экономист Михаил Хазин считает, что превращение российским президентом Владимиром Путиным Турции в новый хаб, через который голубое топливо будет поставляться в ЕС, загнало Германию в тупик.
Таким образом официальный Берлин будет вынужден платить за газ самую высокую цену, отметил эксперт. Основой подобных требований станут непростые отношения между турками и немцами, отметил Хазин. Своим мнением он поделился в эфире радио «Говорит Москва».
«Потому что это турки. Они будут выкручивать руки максимальным образом. Поскольку стратегической договоренности между Турцией и Германией быть не может, потому что Турция не является стратегическим игроком номер один, а ФРГ перестает быть таковым, у них будет разговор исключительно о деньгах. Турки из Германии выкачают все, что только можно», — объяснил экономист.
Ранее сообщалось, что Москва не станет терпеть шулерские уловки Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.