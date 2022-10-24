Диверсии на «Северных потоках» могли продвигать интересы США

Выгодополучателем от диверсий на «Северных потоках» являются Соединенные Штаты Америки. Расследование европейских экспертов говорит об этом косвенно. Так считает публицист Иван Новоселов в колонке для телеканала «360».
«Поскольку официальные лица ФРГ намекали на то, что им известен настоящий виновник, а шведское правительство не захотело ввязываться в это дело, можно смело заключить, что Россия здесь ни при чем, ведь ее бы обвинить они не постеснялись», — сказано в тексте.
Автор полагает, что разрушение газопроводов было выгодно США. По его мнению, они преследуют цель ослабления влияния России и экономики Германии.