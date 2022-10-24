Диверсии на «Северных потоках» могли продвигать интересы США

Экономика
Диверсии на «Северных потоках» могли продвигать интересы США

Выгодополучателем от диверсий на «Северных потоках» являются Соединенные Штаты Америки. Расследование европейских экспертов говорит об этом косвенно. Так считает публицист Иван Новоселов в колонке для телеканала «360».

«Поскольку официальные лица ФРГ намекали на то, что им известен настоящий виновник, а шведское правительство не захотело ввязываться в это дело, можно смело заключить, что Россия здесь ни при чем, ведь ее бы обвинить они не постеснялись», — сказано в тексте.

Автор полагает, что разрушение газопроводов было выгодно США. По его мнению, они преследуют цель ослабления влияния России и экономики Германии.

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