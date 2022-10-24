«Всегда был русским». Новый министр культуры Италии признал Крым частью России

Новоиспеченный министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано признал, что Крым всегда был исторической частью России. Такое заявление он сделал еще в 2018 году в интервью телеканалу La7. Фрагменты беседы опубликовал Telegram-канал «Пул №3» в связи со вступлением политика в новую должность.
«Исторически Крым всегда был русским. С точки зрения культуры, религии, этнического состава и экономики», — отмечал знаменитый итальянский писатель и журналист четыре года назад.
Санджулиано добавил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев забрал полуостров у страны и «отписал» его Украине. Такой шаг, по его словам, был обусловлен внутренними процессами в Коммунистической партии, а также желанием сохранить политический баланс.
«И это решение было принято в условиях тоталитарного режима. Напомню — 1954-й год», — добавил итальянец.
21 октября первая в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав нового правительства, где большинство министерских портфелей досталось представителям ее партии «Братья Италии». Часть должностей отошла представителям сил «Лига» и «Вперед, Италия», входящих на выборах в правоцентристскую коалицию.
Так, Лидер «Лиги» Маттео Сальвини займет пост министра инфраструктуры и транспорта, а вице-председатель «Вперед, Италия» Антонио Таяни возглавит МИД. Руководителем МВД станет технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози, а министерство экономики и финансов достанется Джанкарло Джорджетти. Минобороны будет управлять один из основателей «Братьев» Гвидо Крозетто.
Новый министр культуры Санджулиано до вступления в должность работал директором новостей на государственном телеканале Rai 2, выпускал книги о Владимире Ленине и президенте РФ Владимире Путине. На родине его считают экспертом по России.