«Всегда был русским». Новый министр культуры Италии признал Крым частью России

Санджулиано добавил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев забрал полуостров у страны и «отписал» его Украине. Такой шаг, по его словам, был обусловлен внутренними процессами в Коммунистической партии, а также желанием сохранить политический баланс.