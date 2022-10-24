Лавров сообщил о намерениях России поднять вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы» в ООН

Дипломат уточнил, что информация о разработке такой бомбы в Киеве была тщательно проверена, поэтому подобные слова не являются пустыми обвинениями. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва имеет конкретные данные об украинских институтах, которые могут создать «грязную бомбу». В связи с чем, добавил Лавров, Россия сделала все, чтобы этот вопрос был рассмотрен в международных структурах.