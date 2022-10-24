Россия отправила в космос эпохальный спутник «Скиф-Д»

Отмечается, что пуск состоялся 22 ноября в 22:57 по московскому времени. Ракета стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Согласно полученным данным, аппарат «Скиф-Д» был выведен на орбиту в рамках российского проекта «Сфера», призванного обеспечить доступную и быструю связь между всеми регионами страны.