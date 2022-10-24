Рискующим замерзнуть зимой британцам посоветовали греть тапочки в микроволновке

Жителям Великобритании на фоне энергетического кризиса и инфляции дали несколько советов о том, как не замерзнуть этой зимой без российского газа.
Так, журналист издания Daily Mail Изольда Уолтерс призвала местных жителей греть тапочки в микроволновке. Также она посоветовала надевать специальную шапку с электрическими подогреваемыми панелями.
«Когда я надела эти тапочки, мои пальцы и подошвы ног согрелись — это было похоже на погружение в горячую ванну. Но передвигаясь, я чувствовала себя снежным человеком. Они также довольно быстро теряют тепло», — отметила журналистка.
По словам автора статьи, температуру воздуха в доме можно поддерживать и с помощью самонагревающихся столов. Еще Уолтерс напомнила читателям о конфорке, которая долгое время сохраняет напитки горячими.