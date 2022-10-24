Лавров: страны ЕС стали основными получателями украинского зерна

Россия наблюдает за тем, как страны ЕС активно закупают украинское зерно в рамках продуктовой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Руководитель ведомства отметил, что Москва продолжает выступать за то, чтобы зерновые культуры Украины появлялись на рынках самых бедных государств планеты.
«РФ призывает западные страны активнее работать с генсеком ООН, чтобы украинское зерно в рамках продуктовой сделки направлялось в беднейшие страны», — добавил он.
Лавров ранее обращал внимание мирового сообщества на то, что Евросоюз не спешит отвечать на просьбу России о передаче нуждающимся странам удобрений. Они скопились в европейских портах из-за санкций и остаются там до сих пор.