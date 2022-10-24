Читатели Spiegel потребовали депортировать украинских беженцев из Германии и закрыть границы

Читатели немецкой газеты Spiegel обрушились с критикой на мэра Берлина Франциску Гиффай, которая заявила, что столица Германии не справляется с большим потоком украинских беженцев.
В частности, мэр призвала задействовать дополнительную финансовую поддержку государства. Это и не понравилось гражданам ФРГ.
«Когда места уже не хватает, нужно не тратить все больше и больше ресурсов, а остановить поток беженцев», — написал комментатор с ником LancerRed.
«Правительство предпочитает оформить несколько сотен тысяч нелегальных мигрантов вместо того, чтобы освободить дома путем последовательной депортации», — добавил другой интернет-пользователь.
Некоторые комментаторы даже предложили закрыть границы. Еще один участник дискуссии отметил, что не имеющих права на пребывание иностранцев необходимо возвращать в страны их происхождения, пишет РИА Новости.