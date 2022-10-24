Участники «Валдая» поделились своим видением будущего без сверхдержав

Ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай» стартовало в Москве в понедельник. В рамках встречи участники поделились своим видением будущего устройства мира без сверхдержав.
По мнению авторов докладов, исчезновению гегемонов будет предшествовать эпоха военных конфликтов, которая в конечном счете приведет к «холодному миру». Несмотря на напряженность ближайшего исторического периода, ядерный апокалипсис маловероятен, добавили участники дискуссий.
«На этапе, ближайшем после острой фазы кризиса, система безопасности в Европе и в мире будет базироваться "на взаимной враждебности", но в то же время вести себя напористо провоцирующие стороны не будут», — цитируют один из докладов в «Коммерсанте».
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО начала новую гонку вооружений. Его слова приводит телеканал «360».