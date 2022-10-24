Участники «Валдая» поделились своим видением будущего без сверхдержав

По мнению авторов докладов, исчезновению гегемонов будет предшествовать эпоха военных конфликтов, которая в конечном счете приведет к «холодному миру». Несмотря на напряженность ближайшего исторического периода, ядерный апокалипсис маловероятен, добавили участники дискуссий.