«Сунак — не про Украину». Какой станет Британия при новом премьере

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бесславно ушедший в отставку в июле этого года, отказался участвовать в выборах лидера Консервативной партии и нового главы правительства. Вместо этого политик предпочел поддержать того кандидата, который преуспеет в избирательной гонке. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Джонсон убежден, что у него были хорошие шансы на возвращение в резиденцию на Даунинг-стрит: якобы его выдвижение поддержали 102 депутата-тори (всего необходимо 100 голосов для выхода в следующий тур). При этом британские СМИ утверждают, что публично за его кандидатуру высказались лишь 59 консерваторов.
«Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», — поделился опасениями экс-премьер.
Как считает Джонсон, эффективное управление правительством невозможно в условиях отсутствия «единой партии в парламенте». По его признанию, он так и не смог заключить сделку об объединении с другими претендентами — экс-министром финансов Риши Сунаком и лидером Палаты общин Пенни Мордонт. Лучшим решением политик посчитал отказ от баллотирования и поддержку в адрес победителя.
Фаворит гонки определен
Как передает Daily Mail, на вечер 23 октября 228 из 357 членов парламента от Консервативной партии заявили о своих симпатиях к кандидатам в премьеры. Больше всего сторонников у Сунака: по разным данным, он набрал от 144 до 147 голосов. Мордонт смогла заручиться поддержкой лишь 24 депутатов.
«Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак. Он может рассчитывать на мою полную поддержку», — заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Выдвижение на пост главы правительства завершится в понедельник, 24 октября, около 16:00 по московскому времени. Если необходимый порог в 100 голосов преодолеет лишь один политик, его автоматически изберут премьер-министром.
Если же таких претендентов будет двое или трое, то они примут участие в предвыборных дебатах, в ходе которых попытаются перетянуть однопартийцев на свою сторону. После этого начнется тайное голосование — его результаты будут обнародованы около 20:00 мск.
Сейчас британские букмекеры ставят на первое место именно Сунака — по их оценке, он станет преемником Трасс с вероятностью в 95%, передает Sky. Его шансы упрочились после провальной попытки Джонсона уговорить своих оппонентов сойти с дистанции.
Хотя победа Сунака в борьбе за пост премьера уже не оставляет никаких сомнений, тори в любом случае проведут дополнительное голосование, полагает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. Вопрос лишь в том, в какой форме и когда, — вероятно, британские власти попытаются «попридержать» этот вопрос и отложить его на ноябрь.
«Скорее всего, состоится еще какой-то раунд кулуарных переговоров. То, что победитель уже нарисовался, это понятно и закономерно, вряд ли что-то в данной ситуации изменится. Хотя общая традиция была такая, что повторно кандидаты не очень часто выдвигаются. И то, что в данном случае эта традиция нарушается, это тоже определенный знак», — подчеркнул он в беседе с «Политикой Сегодня».
Сунак официально объявил о желании побороться за премьерское кресло 23 октября, пообещав в случае победы объединить правящую партию и исправить ситуацию в экономике: проект бюджета, предложенный экс-главой правительства Элизабет Трасс, которая ушла в отставку на 45-й пребывания на этом посту, спровоцировал резкое падение фондового рынка и национальной валюты.
«Великобритания — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Поэтому я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром», — сообщил Сунак в соцсетях.
На прошлых выборах премьера, завершившихся в сентябре, именно Риши составил основную конкуренцию Трасс, проиграв «второй Маргарет Тэтчер» лишь в финальном раунде. Тогда отставание между кандидатами составляло около 15% — 57,4% членов партии отдали свой голос за Лиз, а 42,6% поддержали ее оппонента.
Однако Сунак до последнего оставался фаворитом той гонки: многие отмечали его заслуги по поддержке британской экономики и граждан страны во время пандемии коронавируса. При нем Минфин решил выплачивать до 80% от размера заработной платы сотрудникам закрывшихся из-за локдауна организаций. Кроме того, ведомство субсидировало кафе и рестораны, которые взамен предоставляли посетителям 50-процетные скидки на блюда.
«Сунак — не про Украину»
В нынешней избирательной кампании перед Сунаком стоят два серьезных препятствия на пути к Даунинг-стрит, отмечают эксперты Politico. С одной стороны, широкие массы считают его фигуру ненадежной, поскольку именно его уход с поста министра финансов положил начало развалу кабинета Джонсона в июле. С другой — в битве против Трасс он проводил достаточно «тусклую» агитацию, тогда как его соперница была резкой и смелой.
Некоторые опасения у тори вызывает и невысокий интерес Сунака ко внешней политике: один из собеседников Financial Times высказывал опасения, что чиновник прекратит поддерживать прежние отношения с Украиной и займет менее жесткую антироссийскую позицию, чем предыдущая администрация, так как учитывает риски для экономики Соединенного Королевства.
С этим не согласились сторонники бывшего министра финансов и один из собеседников Politico в Консервативной партии, который считает, что конфронтационную линию с Москвой будет поддерживать каждый британский политик.
«Это что-то, с чем справился бы даже [лидер лейбористов — прим. ред.] Кир Стармер. Все, кого воспринимают всерьез, согласны [с необходимостью противостоять России]», — полагает он.
Собеседник «ПС» допустил, что Сунак будет более адекватным руководителем по сравнению со своими предшественниками и станет действовать, прежде всего, в интересах британской экономики, а во внешней политике проявит себя сдержанно и рационально. Но это не означает радикальной смены курса Лондона — он по-прежнему останется антироссийским, поскольку таков запрос британских политических сил.
«Это не его [Сунака] область, не его сфера, ему это в меньшей степени интересно, чем вопросы экономики. <…> Не думаю, что Сунак — это про Украину, это, скорее всего, про экономику и преодоление того безобразия и тех жутких решений, которые наплодили Джонсон и Трасс, поэтому здесь будет движение во внутрибританской экономике и перезавязывание связей с ЕС», — рассуждает Леви.
Однако прагматизм Сунака не сыграет на руку России: в этом смысле для нашей страны выгодно, чтобы у руля оставался кто-нибудь вроде Джонсона или Трасс, которые своими «безумными телодвижениями» разрушали Великобританию изнутри, резюмировал профессор СПбГУ.
20 октября британский премьер Трасс объявила об уходе с поста, не продержавшись в кресле на Даунинг-стрит и двух месяцев. Ее правление запомнится всему миру провальной экономической политикой. Подробнее о том, что Трасс оставила в наследство своему преемнику — в нашей статье.