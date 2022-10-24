«Сунак — не про Украину». Какой станет Британия при новом премьере

В нынешней избирательной кампании перед Сунаком стоят два серьезных препятствия на пути к Даунинг-стрит, отмечают эксперты Politico. С одной стороны, широкие массы считают его фигуру ненадежной, поскольку именно его уход с поста министра финансов положил начало развалу кабинета Джонсона в июле. С другой — в битве против Трасс он проводил достаточно «тусклую» агитацию, тогда как его соперница была резкой и смелой.