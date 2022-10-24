Минобороны: ВС РФ за сутки вывели из строя четыре пункта управления ВСУ

Так, за прошедшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ были выведены из строя четыре пункта управления ВСУ. Точки располагались в районе населенных пунктов Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.