Минобороны: ВС РФ за сутки вывели из строя четыре пункта управления ВСУ

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в рамках проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает Минобороны РФ.
Так, за прошедшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ были выведены из строя четыре пункта управления ВСУ. Точки располагались в районе населенных пунктов Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.
Кроме этого, российскими войсками также были уничтожены 72 артиллерийских подразделения украинской армии на огневых позициях.