«План Маршалла». ЕС планирует увеличить финансирование Украины

Политики напомнили, что по оценке Всемирного банка ущерб уже составил 350 миллиардов евро. Шольц и фон дер Ляйен уточнили, что киевские власти не смогут справится со всеми расходами в одиночку и поэтому проблему нужно решать совместно, с привлечением структур Евросоюза, международных финансовых институтов и организаций, а также частных инвесторов.