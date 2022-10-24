«План Маршалла». ЕС планирует увеличить финансирование Украины

Страны Запада должны разработать аналог «плана Маршалла» для восстановления Украины. Такое заявление сделали канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше как о создании нового "плана Маршалла" XXI столетия», — сказали они.
Политики напомнили, что по оценке Всемирного банка ущерб уже составил 350 миллиардов евро. Шольц и фон дер Ляйен уточнили, что киевские власти не смогут справится со всеми расходами в одиночку и поэтому проблему нужно решать совместно, с привлечением структур Евросоюза, международных финансовых институтов и организаций, а также частных инвесторов.
В мае 2022 года представители Еврокомиссии анонсировали предоставление Украине финансовой помощи в размере до девяти миллиардов евро. Один миллиард из данной суммы был перечислен в августе. В октябре европейские чиновники согласовали перевод дополнительных пяти миллиардов евро. Оставшаяся сумма будет отправлена Киеву до конца года.
Главный экономист Института фондового рынка и управления и эксперт российского института стратегических исследований Михаил Беляев объяснил, что заявление европейских политиков о начале создания «плана Маршалла» для Киева является всего лишь примером политического пиара.
«Пока идут действия военного и боевого характера, то говорить о каком-то восстановлении, наверно, преждевременно и не рационально. Однако от Западной Европы, к сожалению, при всем моем уважении к этому континенту, мы в последнее время рациональных и разумных решений не ждем», — заявил он.
Политолог отметил, что Евросоюз постарается привлечь как можно больше участников к данному плану, чтобы продемонстрировать политическое единство, а также снизить свои издержки. Он подчеркнул, что западные страны будут поддерживать украинскую экономику только в случае увеличения собственного влияния на Киев.
«У Европы сейчас нет таких средств. <…> Они постараются "размазать" это на международные организации и на еще что-то. В общем, создадут похожее на краундфандинг, говоря современным языком, для того, чтобы направить деньги на восстановление Украины», — сказал он.
Беляев также напомнил, что исторический «план Маршалла» был не «акцией благотворительности» США, а методом включения в Западной Европы сферу влияния Вашингтона. Он уверен, что Евросоюз хочет повторить данный опыт в отношении Украины — то есть попросту окончательно «купить» правительство.
Ранее аналитик Брайан Чу в интервью изданию The Daily Reckoning заявил, что Европу ждут тяжелые последствия из-за ухудшения отношений с Россией. По его словам, скоро европейским домашним хозяйствам придется колоть дрова или даже сжигать мусор, чтобы как-то справиться с энергетическим кризисом.