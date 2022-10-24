Рекордное снижение успеваемости по математике и чтению зафиксировано в школах США

Специалисты центра подчеркивают, что американские школьники продемонстрировали рекордное снижение успеваемости по математике и чтению. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается среди учеников четвертых и восьмых классов. Подчеркивается, что средний балл по математике у четвероклассников упал с 241 до 236, а у восьмиклассников — с 282 до 274.